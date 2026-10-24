США срочно вывозят часть сотрудников своих диппредставительств и членов их семей из стран Ближнего Востока на фоне угрозы новых атак со стороны Ирана, сообщает CNN со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

В служебной записке от 23 октября, адресованной госсекретарю США Марко Рубио, говорится, что американская разведка зафиксировала значительное усиление Ирана.

По данным телеканала, в документе отмечается, что подготовка предполагаемых нападений Тегерана «достигла продвинутых стадий как на Ближнем Востоке, так и в некоторых других странах».

При этом сотрудники дипломатической службы жалуются на хаотичную организацию эвакуации и недостаточную финансовую поддержку. Многие из них лишь недавно вернулись на свои посты после вынужденного отъезда во время войны с Ираном, а теперь снова вынуждены искать жилье и школы для детей.