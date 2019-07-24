В Днепре переименовали одну из улиц в честь известного эстрадного певца и композитора Муслима Магомаева, информирует издание «Новости Днепра».

Такое решение депутаты приняли сегодня, 24 июля, в ходе очередной сессии Днепровского городского совета.

Как сообщает пресс-служба мэрии Днепра, именем Магомаева теперь будет называться улица 8 марта в Соборном районе города.

«Соответствующее решение приняли для устранения дублирующих названий. Две другие улицы 8 марта находятся в Новокодацком и АНД районах. Их названия останутся без изменений», – пояснили в мэрии.

По словам мэра Днепра Бориса Филатова, такое решение городских властей – своеобразный подарок проживающим в городе азербайджанцам.

«В этом городе живет как минимум 30 тысяч азербайджанцев. Сделали сегодня на сессии им подарок. И не только им, а всем нашим родителям, которые Его любили. Он был Гений. Теперь в Днепре будет улица Муслима Магомаева», – написал мэр в Facebook.

Minval.az