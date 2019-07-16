Министерство экономики Азербайджана направит 1,8 млн манантов ($1 млн 58,823 тыс. по текущему курсу) на проведение дополнительных ремонтно-восстановительных работ в выставочно-торговом центре Азербайджана на территории Всероссийского выставочного центра (ВВЦ), передает «Интерфакс-Азербайджан».

По данным сайта www.tender.gov.az, соответствующий подрядный контракт подписан с компанией «Adamant».

Холдинг Adamant — один из крупнейших многопрофильных холдингов России, лидер рынка торговой недвижимости Петербурга и фактический создатель индустрии современных торгово-развлекательных комплексов в регионе. В структуре холдинга: десятки производственных и строительных компаний, торговые, медицинские, рекламные организации; отели, рестораны и другие предприятия в различных сферах бизнеса.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что азербайджанский павильон на территории ВВЦ откроется в 2019 году.

Сайт Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы в свою очередь, сообщал, что первая выставка в павильоне «Азербайджан» на ВДНХ состоится в конце 2019 года.

Павильон №14 построили в 1939 году по проекту архитекторов Садыха Дадашева и Микаэля Усейнова. Тогда он назывался «Азербайджанская ССР». Главный фасад украшали работы Фуада Абдурахманова. За создание «Чабана» скульптора-монументалиста удостоили Сталинской премии. Во время документальных исследований и консультаций в Национальном музее искусств в Баку нашли сохранившиеся оригинальные авторские гипсовые слепки и более поздние копии скульптур, отлитые из бронзы.

В 2016 году павильон передали Азербайджану.

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