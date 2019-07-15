Китайские археологи обнаружили в районе города Чжаотун на юго-западе Китая многочисленные уникальные захоронения бронзового века, датируемые I тысячелетием до н. э..

Как сообщает ТАСС со ссылкой на «Синьхуа», в общей сложности ученым удалось извлечь из-под земли около 1 тыс. редчайших артефактов.

«В ходе раскопок выяснилось, что эти находки — важное достояние. Могилы расположены компактно и то, что в них находится позволяет определить специфику [той эпохи]». — отметил сотрудник Центра по изучению археологии и культурного наследия провинции Юньнань Кан Лихун.

По его словам, одна из причин того, что древние предметы и останки их владельцев дошли до наших дней в хорошем состоянии — особый благоприятный климат местности, где находится древнее кладбище. Раскопки проводились с февраля на высоте 760 метров в среднем и нижнем течении реки Цзиньшацзян, где расположена крупная ГЭС. Всего исследователи раскопали более 650 захоронений на площади 6 тыс. кв. метров. В могилах найдена домашняя утварь, предметы из керамики, камня, кости, а также раковин. Некоторые покойники были погребены в каменных саркофагах, прах других хранился в керамических емкостях, других предали земле просто так, без гробов. В одном из захоронений был найден фрагмент наконечника стрелы, которая, по всей вероятности, и привела к гибели человека.

Провинция Юньнань находится в регионе, который с глубокой древности поддерживал активные контакты с Великой Китайской равниной, а также с Вьетнамом. Известно, что в эпоху бронзы на юньнаньских высокогорьях выращивались лошади, которые затем поставлялись в другие районы Восточной Азии. В те отдаленные времена народы, населявшие эту территорию, которая теперь географически относится к Юго-Западному Китаю, уже освоили земледелие, однако продолжали вести полукочевой образ жизни. Культурно-исторических памятников той эпохи сохранилось не так много, и, как отмечают археологи, захоронение на реке Цзиньшацзян предоставляет исследователям редкую возможность для выяснения недостающих деталей и новых научных открытий.

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