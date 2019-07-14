Украина не может позволить себе разорвать железнодорожное сообщение с Россией, так как имеет транзитные обязательства перед Европейским союзом. Об этом заявил в субботу глава правительства Украины Владимир Гройсман.

«Разорвать в один момент сообщение между Украиной и Россией, в том числе железнодорожное, когда идет транзит товаров в Европейский союз, а мы имеем международные обязательства перед ЕС в рамках, в том числе, Соглашения об ассоциации, мы просто не можем», — сказал премьер-министр в эфире украинского телеканала «Наш».

При этом вопрос сообщения с Россией он охарактеризовал как «чувствительный».

Гройсман, однако, добавил, что о возобновлении авиасообщения речь пока не идет, так как Россия, по его словам, — враг.

Minval.az