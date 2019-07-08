9 июля в Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается, будет дуть северный ветер.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 20-25, днем 30-35 градусов тепла, в Баку ночью 21-23, днем 28-30 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 758 миллиметров ртутного столба, относительная влажность 40-45%.

На северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) будет дуть северный ветер. Температура морской воды составит 22-23 градусов тепла.

На южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шыхово) будет дуть северный ветер. Температура морской воды составит 23-24 градусов тепла.

В районах Азербайджана осадков не ожидается, однако к вечеру в некоторых районах возможны дожди, град. Будет дуть западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 21-26, днем 31-36 градусов тепла, в горах ночью 12-17, днем 20-25 градусов тепла.

Minval.az