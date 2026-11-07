Президент Азербайджана Ильхам Алиев 7 ноября принял участие в открытии Шушинского государственного центра профессионального образования после капитального ремонта.

Министр науки и образования Эмин Амруллаев проинформировал главу государства о созданных условиях.

Было отмечено, что по заказу министерства капитальный ремонт в Шушинском государственном центре профессионального образования начался в марте 2025 года.

Двухэтажное учебное здание на 360 мест включает в себя девять мастерских, три учебно-производственных участка, мастерскую по изготовлению и реставрации музыкальных инструментов, пять учебных кабинетов, кабинет рисования, лаборатории физики и химии, лаборантскую, кабинеты информатики и военной подготовки, а также столовую.

В пятиэтажном общежитии Шушинского государственного центра профессионального образования расположены актовый зал, участок технического творчества, мастерские, библиотека, в том числе электронная библиотека, учебные и спальные помещения, комнаты отдыха и фитнеса, объект общественного питания.