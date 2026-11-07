Посольство Азербайджана в Индонезии организовало мероприятие по случаю 8 Ноября — Дня Победы.

В ходе мероприятия почтили светлую память шехидов, отдав дань уважения их мужеству и самоотверженности, а также отметили стойкость и единство азербайджанского народа.

На приеме приняли участие генеральный секретарь Межпарламентской ассамблеи Ассоциации государств Юго-Восточной Азии Чем Видья, руководство Молодежного форума ОИС в Индонезии, главы дипломатических миссий, представители азербайджанской общины, медиа и гости.