АО «Вертолеты России» заключили контракт на поставку в Азербайджан двух вертолетов – Ми-8АМТ и Ми-8МТВ-1, сообщает пресс-служба министерства промышленности и торговли России.

«На минувшей неделе во время визита представителей АО «Вертолеты России» в Азербайджан был заключен контракт на ремонт двух вертолетов – Ми-8АМТ и Ми-8МТВ-1», — отмечается в сообщении.

Кроме этого, стороны в настоящее время продолжают работу по созданию на территории Азербайджана сервисного центра по техническому обслуживанию и ремонту вертолетов типа «Ми» (на базе предприятия Silk Way Helicopter Services, (SWHS)).

Minval.az