Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обсудили во вторник по телефону деятельность Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Как сообщает «Спутник» со ссылкой на пресс-службу правительства Армении, собеседники рассмотрели вопросы проведения намеченного на 1 октября заседания Высшего Евразийского экономического совета в Ереване.

Помимо этого, Пашинян и Токаев также затронули тему расширения внешних связей ЕАЭС, в частности, возможности и перспективы создания зоны свободной торговли между ЕАЭС и Сингапуром.

Minval.az