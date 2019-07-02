«Будешь (нецензурно — «много болтать») — пожалеешь!» — с этими словами набросился на меня после эфира на телевидении племянник убитого дочерьми Михаила Хачатуряна. Ни до, ни после я не получала столь примитивных и наглых угроз. Что за дичь? Если подобные люди так ведут себя с журналистом, правозащитником, то что творят они в своих семьях? И ведь живут они среди нас, в Москве, а не где-то в горах. Они что — перепутали времена, страны и реальность?!

Об этом пишет журналистка Ева Меркачева на страницах издания «Комсомольская правда».

«История с угрозами помогла еще глубже понять, в каком аду жили все три сестры Хачатурян, обвиняемые в убийстве отца, и почему они не надеялись на помощь своих родственников. В частности, двоюродного брата Арсена.

На телеэфире программы про трагедию семьи Хачатурян присутствовала ваша покорная слуга, которая с самого начала защищала девочек. Для меня совершенно очевидно: они не видели другого выхода, кроме как расправиться с тираном и насильником. Помню, как я в ИВС, где сестры оказались в первые часы после задержания, спросила Ангелину (экспертиза потом покажет, что она больше других подвергалась насилию): «Вы же понимаете, что вас ждет тюрьма? Неужели нельзя было по-другому?». Девушка ответила: «Хуже, чем было, не будет. Главный ужас закончился».

На эфире присутствовали родственники убитого Хачатуряна, которые требовали «крови». Они говорили про то, что Михаил почти святой, просто строгий отец, а девочки — исчадия ада, заслуживающие самого сурового наказания», — продолжает Ева Меркачева.

«Я задала несколько вопрос племяннику Арсену — правда, что все родственники были материально зависимы от Михаила? Кому достанется наследство, с учетом того, что девочки от него сразу отказались? Что сделал бы он, если бы девочки ему напрямую сказали о сексуальных домогательствах отца?

После эфира Арсен подбежал ко мне и страшным голосом прорычал: «Если ещё будешь … — пожалеешь». Я стала громко говорить: «Вы мне угрожаете?!», привлекая внимание охраны. Прибежали сотрудники, но появились и тетя, а также бабушка (как я поняла, мать Михаила Хачатуряна) и все вместе набросились на меня. Бабушка шипела. Казалось, она готова была разорвать меня на части трясущимися руками.

Сотрудники телеканала загородили меня от семейства и сопроводили к выходу.

Но Арсен ждал меня и на улице. Спросил вызывающе: «Будешь писать заявление в полицию?».

Каких только расследований за свою долгую журналистскую практику я не проводила и какие только угрозы не ощущала. Но вот чтоб так — нагло, бесцеремонно, открыто…

Выяснилось, что для родни Михаила Хачатуряна такое поведение — норма, и я была не единственной», — утверждает журналистка.

«- Арсен угрожал мне много раз, — говорит журналист (в прошлом сотрудник «МК») Дина Карпицкая. — Он знает меня в лицо, виделись в судах и на съемках телепередач. Ему и его родственникам явно не нравилось, что я защищала девочек. Впервые разгоряченная семья набросилась на меня прошлым летом тоже за кулисами одного из телешоу. Они орали, обзывали и сукой и проституткой — в качестве доказательства я сохранила видео. Второй раз — в Мосгорсуде, когда Хачатуряны оспаривали меру пресечения девочкам, мечтая, чтобы тех вернули в СИЗО.

В коридоре меня подловили муж сестры Хачатуряна Геннадий, Арсен и их тогдашний адвокат. Шипели, обозвали проституткой. Было страшно. И потом где и бы когда бы они меня ни встречали, я слышала проклятья вслед. На прошлой неделе дошло до реальных угроз: Арсен пришел к нам на радио «Комсомольская правда» и передал моему коллеге, ведущему Антону Арсланову, что «при встрече порвет». Потом он осекся и добавил: «аргументами»…», — пишет Ева Меркачева.

«Для меня лично совершенно очевидно, что эти люди — асоциальны, их поведение — преступно. К слову, в их прошлом много такого, от чего становится не по себе. Арсен, как оказалось (это прозвучало на эфире), замешан в истории с отжимом квартиры у сироты (в итоге ее заставили написать заявление, что она претензий не имеет, а деньги пообещали вернуть частями). Каждый раз им все сходит с рук. Так же, как сходило Михаилу Хачатуряну. Это нужно остановить. Я и Дина Карпицкая намерены подать заявление об угрозах в ГУ МВД по Москве», — резюмирует Ева Меркачева.

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