В разгоне акции 20 июня участвовали 15000 полицейских. Полицейских привезли из регионов, и оккупационной линии. Один из лидеров «Европейской Грузии» Гиви Таргамадзе передал «Рустави 2» информацию, по которой разгоном руководили Кахабер Сабанадзе, Анзор Чубинидзе, и Важа Сирадзе.

«В разгоне митингующих 20 июня (с учетом ротации) участвовали около 15000 полицейских», — цитирует Таргамадзе «Грузия Online».

По информации Таргамадзе, в разгоне участвовали I, II, III управления департамента по особым поручениям; Управления Кахетии, Аджарии, Зугдиди, Рустави, Мцхеты, Тбилиси, Гори, Самцхе-Джавахети. Криминальная полиция, несколько отрядов, снятых с линии оккупации. Департамент охраны границы, Центр чрезвычайных ситуаций, Специальный департамент государственной охраны, Департамент исполнения наказания.

Были осуществлены около 18000 выстрелов (газ и резиновые пули в целом. В конце у некоторых пули закончились, и они брали их друг у друга). Снайперы стреляли красные пули примерно из 50 винчестеров. Всего стрелков было 100.

Во время начала разгона в здании парламента находились: Георгий Гахария, его первый заместитель Каха Сабанадзе, руководитель специального департамента государственной охраны Анзор Чубинидзе, начальник департамента по специальным поручениям Темур Мгебришвили, его заместитель Звиад Кацашвили, начальник департамента по особым поручениям МВД Какучашвили, заместитель начальника патрульной полиции Важа Сирадзе. Разгоном руководили Сабанадзе, Чубинидзе, и Сирадзе. Направления стрелкам давал Какучашвили.

А также на место вывели: 40 спецназовцев финансовой полиции, 40 — исполнения наказания, 60 — криминальной полиции, 50 пограничной полиции.

Сразу же, как только начался митинг, в парламенте были мобилизованы 7000 полицейских, что изначально же исключало любую версию проникновения в здание.

Minval.az