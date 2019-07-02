Министр обороны Украины Степан Полторак подтвердил, что систему противовоздушной обороны вокруг Киева переоборудовали за средства компании Рошен. Об этом он сказал в интервью «Обозревателю», отвечая на соответствующий вопрос.

«Это правда. Была помощь от компании Рошен на переоборудование, ремонт комплексов противовоздушной обороны», — заявил Полторак.

По его словам, в свое время Украина имела три кольца противовоздушной обороны, однако много оборудования с тех пор было распродано.

«Был период, когда стратеги думали, что нет никакой угрозы — и оружие было продано или уничтожено, хотя, кстати, не было старым. Например, 300-й комплекс стоит на вооружении большинства воинских частей ПВО РФ», — отметил министр.

Он также добавил, что на сегодняшний день Минобороны необходимо сосредоточить свое внимание на нескольких направлениях: «создание комплексов ПВО, систем залпового огня, артиллерийских систем, современных противотанковых средств, средств радиоэлектронной борьбы».

«Все эти компоненты обеспечивают успех в ведении боевых действий», — подчеркнул Полторак.

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