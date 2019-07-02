Иранцы становятся более сплоченными, когда их запугивают. Об этом заявил спикер иранского парламента Али Лариджани, передает Reuters.

По его словам, «господин Трамп должен понимать, что, когда кто-то использует язык запугивания против цивилизованной нации, она становится более сплоченной». Лариджани добавил, что угрозы американского лидера лишь объединили различные политические движения в Иране.

Ранее президент США отреагировал на превышение Ираном объема запасов низкообогащенного урана, предусмотренного ядерной сделкой. «Они знают, что делают. Они знают, с чем играют, и я думаю, что они играют с огнем», — сказал Трамп. В Белом доме до этого пообещали продолжить оказывать «максимальное давление» на Иран, «пока его лидеры не изменят курс действий».

Тегеран 1 июля объявил, что накопил больше низкообогащенного урана, чем это было разрешено в соответствии с ядерным соглашением 2015 года. Глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф сообщил, что этот шаг не является нарушением, и указал, что страна осуществляет свое право на ответ на выход США из сделки.

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