В результате наводнения в Иркутской области погибли 16 человек, судьба еще девяти остается неизвестной, среди них один ребенок. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в органах здравоохранения региона. ТАСС сообщает о 14 погибших и 13 пропавших без вести.

Среди пострадавших 760 человек, из них 155 госпитализированы.

Наводнение в Иркутской области произошло из-за сильных дождей и прорыва дамбы. Подтопленными оказались более четырех тысяч жилых домов. В области ввели режим ЧС.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил выделить из резервного фонда 662 миллионов рублей на выплаты пострадавшим.

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