«Нахождение российского депутата в кресле председателя парламента было тяжелым явлением, с учетом этого, я принял решение об отставке», — заявил бывший председатель грузинского парламента Ираклий Кобахидзе.

Как отметил Кобахидзе, решение об отставке он принял сам, после консультаций.

«Ответственность за события в здании парламента 20-го июня взял на себя председатель парламента. Это было для меня очень важным решением. Я был в другой стране в тот момент и озвучивать из-за границы подобное решение было бы неправильным. Соответственно, я прервал визит, вернулся, состоялось обсуждение и инициатива об отставке была моей. В первую очередь, мою инициативу я предложил председателю партии. Что же касается того, что творилось за пределами здания, я не буду вдаваться в детали, однако главное, что имело место штурма парламента, что является попыткой государственного переворота. На это должен быть дан четкий ответ. Самым тяжелым были физические увечья людей, потеря глаза. Говорить об этом очень тяжело, однако, что касается ответа правоохранительных органов, это было безальтернативным. Если будет установлено, что имело место превышение силы и полномочий, то на это будет дан ответ. Наша позиция — Георгий Гахария не должен уйти в отставку», — заявил Кобахидзе, слова которого приводит Первый канал Грузии.

Minval.az