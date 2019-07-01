Хорошевский суд Москвы отправил под арест на 10 суток политика Алексея Навального.

Его признали виновным в повторном нарушении правил проведения митинга из-за участия в несогласованном шествии в поддержку Ивана Голунова 12 июня.

10 суток ареста за митинг против произвола. Неприятно, но считаю, что правильно сделал. Если будем молчать и сидеть по домам, то произвол никогда не прекратится — Alexey Navalny (@navalny) 1 июля 2019 г.

Навальный был задержан на той акции. Материалы его дела должны были рассмотреть 24 июня, но рассмотрение отложили по ходатайству защиты, пишет «Медиазона».

Всего полиция задержала на шествии более 500 человек.

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