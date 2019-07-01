«Медуза» опубликовала первый материал Ивана Голунова после прекращения уголовного преследования журналиста. Расследование, в работе над которым приняли участие авторы ведущих российских изданий, посвящено рынку ритуальных услуг в Москве и Подмосковье. На суде Голунов заявлял, что получал угрозы именно из-за готовящегося текста о похоронном бизнесе.

Одновременно с «Медузой» расследование Ивана Голунова или собственные тексты, основанные на материале журналиста, опубликовали несколько десятков российских и иностранных изданий. В их список вошли, в частности, The Times, Libération, Der Spiegel и Suddeutsche Zeitung.

Текст посвящен деятельности московского ГБУ «Ритуал» и переделу рынка похоронных услуг, который произошел в 2016 году и закончился дракой на Хованском кладбище.

Одними из главных героев расследования стали руководитель регионального УФСБ Алексей Дорофеев и его помощник Марат Медоев. По информации «Медузы», в 2015 году действующий директор ГБУ «Ритуал» Артем Екимов получил этот пост при содействии Дорофеева. После этого почти все московские кладбища возглавили выходцы из Ставрополья, которые не имели опыта в этой сфере. Отмечается, что некоторые из них участвовали в выводе денег из российских банков.

По данным «Медузы», своим заместителем Екимов назначил бизнесмена из Ставрополя Валериана Мазараки, близкого к Марату Медоеву. Вместе с Алексеем Дорофеевым они проживают в коттеджном поселке «Лесная бухта» в Московской области.

Издание «Голоса со всего мира» напоминает, что Иван Голунов был задержан в центре Москвы 6 июня. Полиция утверждала, что при себе у журналиста были обнаружены наркотические вещества. Голунов настаивал, что наркотики ему подбросили. После широкой общественной кампании в поддержку журналиста дело против него было закрыто.

Minval.az