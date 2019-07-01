Лиц, которые причастны к уничтожению советских военных памятников за границей, должны ждать персональные санкции и даже уголовная ответственность, если они окажутся в руках российского правосудия. С таким предложением выступило Министерство обороны РФ, подготовив соответствующий законопроект, сообщил в эфире телеканала «Звезда» глава ведомства Сергей Шойгу.

По его словам, в настоящее время никто не несет никакой ответственности за уничтожение памятников, установленных в честь российских и советских полководцев и знаковых событий мировой истории.

«Никто ни перед кем ни за что не отвечает. Перед нами — тем более или в том числе. Сносятся памятники, идет глумление. Причем делается это с каким-то задором и азартом. И некому все это остановить. Именно поэтому мы считаем, что во всяком случае у нас в стране в отношении таких событий, таких людей, таких организаций должны быть приняты законы, должны быть приняты меры по предотвращению этого», — сказал Шойгу.

По его словам, закон предполагает персональные санкции, которые закроют причастным лицам въезд в Россию и блокировку их счетов в российских банках, запрет на осуществление сделок с недвижимым имуществом и ведение бизнеса.

«Если вы въехали в нашу страну, то мы возбудим против вас уголовное дело, и вы будете отвечать по совершенно конкретной статье, которую мы приняли. Именно такой закон подготовлен, и он внесен», — продолжил Сергей Шойгу, не уточнив, какое именно наказание предусмотрено по этому закону.

Глава российского оборонного ведомства провел параллели с законами об ответственности за отрицание холокоста, которые, по его словам, действуют во многих странах Европы. Шойгу назвал такой подход абсолютно правильным, поскольку сдерживает тех, кто понимает: если закон преступить, в стране, где такой закон действует, ждет наказание.

«Почему в нашей стране должно быть по-другому? Почему должны прощать тех, кто позволил, не предотвратил? Я не говорю про организаторов. И про тех, кто стоял с кувалдой. Ломал памятники великих, не буду преуменьшать, военачальников. Которые имеют огромные заслуги не только перед нашей страной, но и перед человечеством. Надо делать, хватит говорить», — заключил Шойгу, слова которого приводит российский интернет-портал znak.com.

Minval.az