Министерство иностранных дел Грузии отозвало посла в Украине Гелу Думбадзе. Об этом 1 июля сообщает «Грузия Online».

Дипломата отозвали по распоряжению президента Грузии Саломе Зурабишвили. Сообщение об отзыве Думбадзе получил утром 1 июля.

Отмечается, что власти страны намерены заменить несколько дипломатов, в том числе Думбадзе, который работает в Украине с июня 2017 года.

В министерстве иностранных дел Грузии объяснили, что это сделано с целью назначения его на другую должность.

«Как известно, назначение и освобождение послов происходит по принципу ротации. Так произошло и в случае с Гелой Думбадзе. Министерство посчитало нужным использовать его ресурс в центральном аппарате — на позиции посла по особым поручениям, и ему будет вверена сфера, в которой они имеет большой опыт деятельности.

Об этом известно и господину Думбадзе, и это решение было принято в результате консультаций с ним», — заявляют в министерстве иностранных дел Грузии.

На должность нового посла Грузии в Киеве претендуют, по информации портала, экс-посол Грузии в Украине Григол Катамадзе и экс-посол Грузии в Азербайджане Теймураз Шарашенидзе.

Minval.az