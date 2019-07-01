Группа молодых людей проводит акцию у «Sheraton Metechi Palace».

Участники акции выступают против презентации конституционной инициативы «Грузинской мечты» «Пропорциональные выборы 2020» и говорят, что в первую очередь в отставку должен подать министр внутренних дел Георгий Гахария, сообщает «Грузия Online».

По словам участников акции, власти должны начать работать над избирательными поправками только после выполнения их требований.

В «Sheraton Metechi Palace» должна состоятся презентация инициативы «Пропорциональные выборы 2020».

Minval.az