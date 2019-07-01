Официальный Тегеран опровергает информацию об участии своих спортсменов на Панармянских играх, проводимых на оккупированных территориях Азербайджана, отмечается в заявлении, распространенном посольством Ирана в Баку, передает «Интерфакс».

«Соответствующие органы Ирана не подтвердили данную информацию и не поддерживают подобные шаги. Если такой факт есть, то он является незаконным, и на него не было получено разрешение государства. Возможно, что такой шаг был совершен в индивидуальном порядке», — отмечается в сообщении посольства.

«Учитывая дружественные отношения между двумя странами, посольство Ирана сделает все от него зависящее, чтобы не допустить участие иранских спортсменов на этих играх в индивидуальном порядке», — отмечает посольство.

Ранее армянские СМИ распространили информацию об участии иранских спортсменов на Панармянских играх 2019 года, которые пройдут 5-17 августа на оккупированных Арменией территориях Азербайджана.

По заявлению армянских СМИ из Ирана уже подано 245 заявок: 36 из Тебриза, 39 -Исфахана и Шахиншахра, около 170 — из Тегерана.

Minval.az