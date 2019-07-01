В Австралии мужчина успел жениться на своей возлюбленной за день до смерти. Ранее 22-летнему регбисту диагностировали смертельную болезнь и за девять месяцев его состояние стремительно ухудшилось. Об этом пишет Mirror.

Эмоциональная церемония в саду прошла перед семьей и друзьями. Игрок союза регби Навар Герберт, чьи похороны состоятся в первый день рождения его сына, узнал о своем диагнозе — опухоли головного мозга — за девять месяцев до кончины. Врачи констатировали, что его состояние — без шансов на выживание.

Мужчина и его девушка Майя Фалвассер были полны решимости жениться в последние несколько часов его жизни.

Присутствующие не смогли сдержать слез, когда мужчина признался своей возлюбленной в любви.

Minval.az