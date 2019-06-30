Очередная акция протеста проходит в Грузии, передает Report.

Ее участники требуют отставки министра внутренних дел страны Георгия Гахария.

Проходящая перед зданием парламента Грузии в Тбилиси акция продлится до 23:30. Как заявили организаторы акции, сегодняшняя акция будет сравнительно спокойной, передает «Грузия Online».

Что касается голодающих, по информации организаторов, к этому времени голодовку продолжают пять студентов, состояние здоровья которых стабильное.

Акция перед зданием парламента Грузии, участники которой требуют отставки главы МВД Грузии Георгия Гахария, вновь возобновится 1 июля в 19:00.

Minval.az