В Абинском районе Краснодарского края обрушился дом, передает Life.
В результате произошедшего погибли двое подростков 14 и 18 лет. Они, по предварительным данным, собирали металлолом, кода на них рухнула плита.
В Абинском районе Краснодарского края обрушился дом, передает Life.
В результате произошедшего погибли двое подростков 14 и 18 лет. Они, по предварительным данным, собирали металлолом, кода на них рухнула плита.
Дата: 2019/06/30 19:21
Раздел: Бывший СССР
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