20 оппозиционных партий и движений призывают власти Грузии обеспечить полноценный диалог для реформы избирательного законодательства – оппозиция требует учесть их предложения при внесении поправок в конституцию и создать специальную комиссию.

С предложением провести парламентские выборы 2020 года по новой системе – исключительно пропорциональной и с нулевым избирательным барьером, 24 июня выступил лидер правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили. Таким образом, власти удовлетворили одно из требований оппозиции на фоне многотысячных акций протеста, проходящих в эти дни на проспекте Руставели.

Это означает, что все 150 членов парламента Грузии будут уже в следующем году избираться по партийным спискам. Раньше 75 мандатов предназначалось для мажоритарных депутатов. На практике часто выходило так, что получившая большинство по партийным спискам партия занимала в парламенте в два раза больше мест за счет депутатов-мажоритариев.

«Протестное движение, сформировавшееся в столице и в Грузии за последние дни, получило свои конкретные результаты. В результате борьбы на протяжении многих лет, а особенно в результате искреннего протеста молодежи в последние дни, мы достигли важнейшего результата – власти заявили, что готовы изменить избирательную систему к парламентским выборам 2020 года, отменить мажоритарные выборы, узаконить проведение выборов по пропорциональной системе и предложили т.н. нулевой, в действительности естественный барьер», — заявил в воскресенье на брифинге председатель партии «Новые правые» и один из лидеров объединенной оппозиции Мамука Кацитадзе.

По его словам, 20 политических организаций представили в парламент Грузии свой законопроект по изменению избирательной системы. Как и инициатива «Грузинской мечты», он предусматривает переход на полностью пропорциональную систему к 2020 году, однако при переходном барьере в 3%. Как отметил Кацитадзе, в поддержку своего законопроекта они собрали около 300 тысяч подписей.

В настоящее время у оппозиции есть три основных требования, связанных с реформой:

Оппозиционные партии требуют, чтобы парламент зарегистрировал инициированный ими законопроект вместе с законопроектом «Грузинской мечты»;

Создание всенародной комиссии или специального формата для диалога оппозиции и правящей партии при внесении поправок в конституцию;

Оппозиция требует, чтобы в состав комиссии вошли представители власти и общественности, Центральной избирательной комиссии, парламентской и непарламентской оппозиции, а также участники протестных акций.

Издание «Новости-Грузия» отмечает, что 1 июля «Грузинская мечта» проведет презентацию под названием «Пропорциональные выборы 2020», на которой представит собственное видение реформы.

Minval.az