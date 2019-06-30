Инициативная группа студентов обращается с открытым письмом к председателю партии «Грузинская мечта – демократическая Грузия» Бидзине Иванишвили.

В письме молодые люди откликаются на события ночи 20 июня и выражает готовность к конструктивному диалогу с правительством. Студенты призывают председателя «Грузинской мечты» приложить все усилия для того, чтобы «потерявшие глаза молодые люди не стали символом власти».

«Прежде всего, хотим еще раз откликнуться на тяжелые события, развернувшиеся в Тбилиси 20-21 июня. На совершенную властью грубую ошибку последовали справедливые волнения и протест нашего поколения и в целом общества. В итоге, власть вскоре признала это, однако избежать эскалации не удалось.

Следует отметить, что в 2012 году, впервые в истории Грузии удалось сменить власть мирно, путем выборов. В тот период наши граждане смену власти этим путем считали невообразимым.

В 2014 году с вашим участием удалось принять антидискриминационный закон, что в значительной степени способствовало европейской интеграции Грузии, в том числе заключению договора с ЕС о глубоком и всеобъемлющем свободном торговом пространстве и задействованию безвизового режима со странами Шенгенской зоны.

Думаем, что несколько дней назад вами озвучено историческое для страны решение, предполагающее избрание парламента Грузии в 2020 году полностью по пропорциональной системе, с нулевым избирательным барьером. Этим решением вы учли требование большой части общества, что заслуживает лишь приветствия.

Сегодня все эти значительные завоевания могут оказаться под вопросом, в том случае, если не будут объективно оценены события, развернувшиеся ночью 20 июня.

Если мы сходимся во мнении, что необходимо существование правового государства, что заслуживает осуждения и категорически неприемлем штурм государственных институтов, то, в это же время, недопустимо и неоправданно использование государством чрезмерной силы в отношении молодежи. Приложите все усилия для того, чтобы потерявшие глаза молодые люди не стали символом власти.

Инициативные группы, состоящие из студентов различных вузов, уже не раз обращались к премьер-министру с призывом создать совет молодежных советников правительства Грузии, первостепенной целью которого будет именно усиление коммуникации между правительством и молодежью. Как председатель правящей партии поддержите создание этого формата. Диалог между молодежью и властями — это единственный путь избежать эскалации и сохранить стабильность в стране.

Г-н Бидзина, для нас приоритетно установление в стране стабильности, что является предпосылкой для ее развития. Мы, как граждане Грузии, чувствует ответственность и в этот значительный для страны момент выражаем готовность к диалогу и конструктивной работе», — говорится в письме.

Издание «Грузия Online» отмечает, что открытое письмо подписано 35-ю молодыми людьми.

Minval.az