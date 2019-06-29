Президент Украины предоставил шести грузинам гражданство Украины. Об этом отмечается в указе Владимира Зеленского, которое обнародовано на веб-странице президента Украины.

Согласно документу, гражданство Украины получат Давид Гачечиладзе, Тенгиз Занадзе, Георгий Кахниашвили, Мераб Концелидзе, Мамука Музашвили и Леван Хуцишвили. В указе говорится, что эти шесть человек защищали территориальную целостность Украины.

Как говорится в заявлении, текст которого приводит Первый канал Грузии, после получения документов из миграционной службы гражданство Украины будет предоставлено и другим иностранцам, которые защищали территориальную целостность и суверенитет Украины.

«Со стороны президента не будет искусственного торможения или затягивания этого процесса, как это было в прошлые годы», — отмечается в документе.

Minval.az