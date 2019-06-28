Члены грузинской диаспоры в России направили письмо президенту Владимиру Путину с просьбой о восстановлении авиасообщения между странами.

В тексте сказано, что определённые силы заинтересованы в дестабилизации обстановки в Грузии и ухудшении отношений с Россией.

— Диаспора с тревогой следила за взаимными обвинениями, ведь опыт последних 25 лет показал, что самые тяжёлые последствия принимает на себя простой народ, а отнюдь не политики, — отмечается в письме.

Как пишет «Лайф», в тексте указывается, что в этот раз опасения оказались не без основания: Россия в ответ на провокации Грузии приостановила полёты в эту страну. Такое решение, по мнению авторов письма, является «тяжёлыми санкциями».

Minval.az