В Минске проходят переговоры глав Таджикистана и Беларуси Эмомали Рахмона и Александра Лукашенко, сообщает Sputnik Беларусь.

«Вы истинный друг не только мой, но и белорусского народа», — заявил Александр Лукашенко, принимая Рахмона во Дворце Независимости.

По распоряжению Лукашенко в Брестской и Гомельской областях Беларуси были заложены два фруктовых сада.

«Я очень благодарен за серьезный знак – закладку двух садов в Брестской и Гомельской области. И спасибо вам, вы вчера привезли хорошую погоду: прошли дожди. Особенно в центре Беларуси», — сказал лидер Беларуси.

Рахмон, в свою очередь, поддержал проект по созданию производственных предприятий, который будет работать на три страны.

Во время встречи президент Беларуси объявил, что в Минске, возможно, пройдут переговоры лидеров трех стран — России, Беларуси и Таджикистана.

«Путин завтра утром прилетит, мы сможем поговорить втроем», – сказал глава государства, обращаясь к гостю из Таджикистана.

Minval.az