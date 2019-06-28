Премьер-министр Грузии не собирается отменять формат Абашидзе-Карасин. С соответствующим вопросом к Бахтадзе обратились представители СМИ.

Бахтадзе говорит, что правительство максимально использует этот формат для урегулирования экономических проблем, перед которыми оказались мелкие предприниматели после российского туристического эмбарго.

«Этот формат подразумевает гуманитарные отношения, культурные и экономические отношения. У нас есть обязательство защитить экономические интересы наших граждан. Я получаю письма от наших малых предпринимателей. Да, мы используем все возможные каналы, чтобы разрешить возникшие проблемы, и разрешить их для наших граждан.

Интенсивно идет коммуникация посредством этого канала, сам Зураб Абашидзе делает это»- цитирует «Грузия Online» Мамуку Бахтадзе.

Minval.az