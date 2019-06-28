Грузия и Россия настроены на то, чтобы сохранить сложившиеся торгово-экономические отношения, заявил сегодня спецпредставитель премьера Грузии по урегулированию отношений с Россией Зураб Абашидзе.

«Наша сторона, а также российская сторона настроены на то, чтобы по мере возможности сохранить тот позитив, который за годы был достигнут с точки зрения торгово-экономических отношений, транспортной связи, а также в определенной степени в гуманитарных отношениях. Сейчас главное, чтобы эмоции не вызвали еще большего напряжения и не навредили интересам огромного количества наших граждан, экономическим интересам», — сказал Абашидзе сегодня на брифинге. Его слова передает издание «Новости-Грузия».

Minval.az