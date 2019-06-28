Непризнанная Абхазия ввела временное ограничение на пересечение «границы» с Грузией. Об этом сообщила так называемая «Служба государственной безопасности» Абхазии в четверг, 27 июня.

Абхазские сепаратисты считают, что «в Грузии проходят массовые протестные акции провокационного характера, затрагивающие государственность республики Абхазия».

«Протестные акции проводятся и в Зугдидском районе, на приграничной с республикой Абхазия территории», – говорится в сообщении.

В т.н. «Абхазии» разработали и реализуют «необходимый комплекс мер реагирования», в числе которых – введение временного ограничения на пересечение «границы» с Грузией», отмечает «Корреспондент».

«Ограничен въезд иностранных граждан с территории Грузии, выезд граждан республики Абхазия на территорию Грузии», – добавили сепаратисты.

Minval.az