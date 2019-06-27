«Все, что произошло во время этого мероприятия является моей ответственностью, с его начала до завершения, и я не ухожу от этого», — заявил министр внутренних дел Георгий Гахария на встрече с журналистами, делая оценку событий ночи 20-го июня.

Как отметил Гахария, он также ответственен за все, что творится в обществе сегодня.

«Моя ответственность также, то, что сегодня происходит в нашем обществе и когда мы устраиваем народный суд над отдельными людьми, в том числе и над полицейскими, тогда, когда правовые процедуры еще не начаты, это тоже моя ответственность. Эти люди защищали государственный институт, общественный порядок, они были вынуждены применить легитимную силу, эти люди должны были получить оценку своим действиям и со стороны общества», — заявил Гахария, слова которого приводит Первый канал Грузии.

«Полиция в ту тяжелую ночь применила легитимное право, в части пропорциональности силы существуют определенные вопросы, которые детально должны быть расследованы», — добавил Георгий Гахария. По его словам, пока не будет дан ответ в части пропорционального применения силы, он будет защищать каждого полицейского. «Я абсолютно четко разделяю правовую и политическую части. Правовая часть, которая должна быть доведена до конца и расследована, МВД этим не занимается. Мы расследуем это абсолютно прозрачно, мы готовы подключиться к этому, как Народный защитник, так и все заинтересованные стороны. Пока не будет поставлена точка и дан ответ в части пропорциональности силы, я остаюсь здесь и буду защищать каждого полицейского, которым сегодня некоторые наши граждане устаивают народный суд в виде «буллинга», что также недопустимо», — заявил министр внутренних дел.

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