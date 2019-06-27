«То, что произошло, не было выбором МВД или его руководителя. Это их обязанность — защищать Конституцию, порядок в стране и демократические институты», — заявил сегодня на брифинге премьер-министр Мамука Бахтадзе.

По словам премьер-министра, итог очень тяжелый, потому что пострадали граждане, а здоровье человека превыше всего.

«Ответственность за эти результаты лежит на осужденном Саакашвили и его агрессивной группе, которые попытались использовать искренний протест наших граждан и нанесли удар по нашей Конституции. Это совершенно неприемлемо», — сказал Мамука Бахтадзе, которого цитирует Первый канал Грузии.

В то же время, по словам премьера, все согласны с тем, что в отдельных случаях имело место чрезмерное применение силы.

Как заявил Бахтадзе, все это требует детального и прозрачного расследования.

«Естественно, все это требует очень детального и прозрачного расследования. Этот процесс требует политической и правовой оценки. Нами уже дана политическая оценка и, конечно, юридическая оценка также имеет важное значение. Что касается правовой части — прокуратура начала расследование, Генеральная инспекция МВД также проводит служебную проверку и расследование. По инициативе прокуратуры для мониторинга за расследованием приглашен омбудсмен, что я приветствую. Мы обеспечим максимальную прозрачность этого процесса», — сказал Бахтадзе.

Minval.az