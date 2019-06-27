Вчерашнее заседание в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) показало, что, восстановив в правах российских делегатов, организация исправила ошибку, допущенную ею в отношении России несколькими годами ранее. Об этом агентству Sputnik Азербайджан сказал депутат Милли Меджлиса от правящей партии Азербайджана Айдын Мирзазаде, комментируя возращение России в структуру.

Азербайджан всегда выступает за то, чтобы международные организации были открыты для всех стран – их членов, а возникающие проблемы решались путем двусторонних или же многосторонних переговоров, отметил Мирзазаде.

Отстранение любой страны, которая является членом ПАСЕ и придерживается всех принципов организации, азербайджанская сторона считает несправедливым, подчеркнул парламентарий.

«Мы приветствуем возвращение России в ПАСЕ. Россия – одна из великих и мощных держав мира. Ее позиция по многим вопросам считается очень важной», — отметил депутат, добавив, что вчерашнее заседание в ПАСЕ показало, что, восстановив в правах российских делегатов, организация исправила ошибку, допущенную ею в отношении России несколькими годами ранее.

Что же до категорической позиции отдельных государств, то, по мнению Мирзазаде, эти вопросы должны решаться в двусторонних переговорах между этими странами и Россией. По его словам, имеющиеся разногласия между этими странами когда-либо найдут свое разрешение. И азербайджанская сторона очень на это надеется, заключил парламентарий.

Minval.az