В Лондоне продолжается судебный процесс по экстрадиции Замиры Гаджиевой на основании требования Азербайджана.

Как сообщает корреспондент АПА, на прошедшем 26 июне судебном заседании против Замиры Гаджиевой выступил тайный свидетель.

В течение 5 часов за закрытыми дверьми он отвечал на вопросы как адвоката З.Гаджиевой Хьюго Кейта, так и Хелен Малколм, защищающей интересы азербайджанского правительства. До начала допроса у находящихся в зале журналистов и других лиц спросили, представляет ли кто-нибудь посольство или правительство Азербайджана.

Узнав о том, что на процессе присутствует азербайджанский журналист, тайный свидетель выразил судье Эмме Арбутнот свое беспокойство в связи с этим.

Судья, приняв во внимание требование свидетеля, позвала к себе корреспондента АПА, получила от него информацию о структуре, которую он представляет.

Защищающий интересы Замиры Гаджиевой тайный свидетель раскритиковал судебную систему Азербайджана, заявил о наличии проблем с правами человека и в других сферах. На вопросы адвоката Хьюго Кейта он выразил свое мнение в связи с судебными досье в отношении Рамиля Сафарова, Хадиджи Исмаил, Мехмана Гусейнова, «Дела о Нардаране», сказал, что ряд известных лиц в Азербайджане сталкиваются с проблемами, связанными с судебной системой.

Отдельное внимание было уделено вопросу досье об экстрадиции Рамиля Сафарова.

Защищающая интересы азербайджанского правительства Хелен Малколм рассказала о реформах в судебной системе и сфере прав человека в Азербайджане, отметила, что до сегодняшнего дня Замира Гаджиева не писала какой-либо политической статьи, не делала политических заявлений или не имела политических взглядов.

Адвокат отметила, что причиной возбуждения уголовного дела в отношении Рамиля Сафарова, переданного Венгрией Азербайджану 31 августа 2012 года, послужил армяно-азербайджанский конфликт.

Она напомнила свидетелю о присвоении и обналичивании З.Гаджиевой крупной суммы денег, принадлежащих банкам Азербайджана.

На судебном процессе состоялись обсуждения, в каком исправительном учреждении будет отбывать наказания З.Гаджиева в случае экстрадиции, соответствуют ли стандартам места для отбывания наказания для женщин в Азербайджане.

Следующее судебное заседание пройдет 28 июня.

Напомним, что супруге бывшего председателя правления Международного банка Джахангира Гаджиева Замире Гаджиевой в 2009-2015 годах банком были выданы беспроцентные кредиты, при этом она не предоставила никаких документов по ним. З. Гаджиева обвиняется в отмывании денег, присвоении средств банка.

Minval.az