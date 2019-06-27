Все лица, задержанные на акции 20-21 июня, освобождены, — об этом заявил организатор акции у здания парламента в Тбилиси Шота Дигмелашвили.

По его словам, которые приводит Первый канал Грузии, два из трех требований уже выполнены, и они будут делать акцент на главном требовании, которое касается отставки министра внутренних дел.

Соответственно, участники акции зачеркнули на баннере у здания парламента третье требование — освобождение демонстрантов.

По словам организаторов и участников акции, они не собираются вносить коррективы в требования, и продолжают акции именно с требованием, которое поставили изначально.

Minval.az