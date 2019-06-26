24 июня в Институте истории Национальной Академии наук Азербайджана (НАНА) состоялась научная конференция на тему «Армянский фактор в истории Азербайджана и его исторические корни».

Открывший конференцию директор Института истории академик Ягуб Махмудов, отметил, что азербайджанский народ является одним из наиболее подверженных терроризму, актам геноцида и депортациям народов: «Последние 200 лет история нашего народа полна трагедий. Эта кровавая история началась с переселения армян на Южный Кавказ. Нашему народу в советское время была преподнесена фальсифицированная история. Будто аборигенным, то есть, самым древним местным населением Южного Кавказа являются армяне, мы же перекочевали сюда с Алтая. Для предупреждения подобных случаев мы опубликовали книги по истории Иреванского ханства и направленные против вымышленной теории «Великая Армения», переиздали их на иностранных языках и распространили за рубежом», — цитирует академика «АзерТадж».

Ягуб Махмудов обозначил главную цель азербайджанских историков, состоящую в донесении до мировой общественности нашей реальной истории и противодействии фальшивой армянской пропаганде. В результате исследований, проведенных в Институте истории, доказано, что армянского государства на Южном Кавказе до 1918 года никогда не было.

Minval.az