В Черногории арестовали активы Алекпера Исмаилова — сына бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова. Казино бизнесмена забрали из-за долгов отца ВТБ, сообщает газета «Коммерсантъ».

Тельман Исмаилов много лет назад получил кредиты в БМ-банке, который принадлежит ВТБ, на общую сумму свыше 230 миллионов долларов. При этом поручителями по кредитам выступили сам Исмаилов и кипрская компания Tandum Ltd, которая находилась под его контролем. Обслуживать кредиты заемщики постепенно перестали, задолжав банку более 15 миллиардов рублей.

Теперь за отца расплачиваться придется его сыну, у которого под обеспечительные меры попало крупное казино, отмечает «Коммерсантъ». Казино Avala Алекпера Исмаилова — одно из самых посещаемых в Черногории. Оно расположено в исторической части Будвы, недалеко от популярного местного пляжа.

Minval.az