Все лица, задержанные на акции 20-21 июня, освобождены, — об этом заявил организатор акции у здания парламента в Тбилиси Шота Дигмелашвили.
По его словам, которые приводит Первый канал Грузии, два из трех требований уже выполнены, и они будут делать акцент на главном требовании, которое касается отставки министра внутренних дел.
Соответственно, участники акции зачеркнули на баннере у здания парламента третье требование — освобождение демонстрантов.
По словам организаторов и участников акции, они не собираются вносить коррективы в требования, и продолжают акции именно с требованием, которое поставили изначально.
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В Тбилиси у здания парламента вечером 26 июня возобновился митинг с требованием отставки министра внутренних дел Грузии Георгия Гахария. Протестующие заявили, что продолжат акцию до тех пор, пока Гахария не уйдет.
Они считают, что министр должен понести ответственность за большое число пострадавших 20-21 июня, когда правоохранительные органы применили спецсредства против участников попытки штурма парламента, доводит до сведения читателей «Интерфакс».
Одновременно к парламенту пришли протестовать сторонники оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД). Они выступают против решения парламента удовлетворить ходатайство Главной прокуратуры о временном лишении неприкосновенности члена ЕНД, депутата Никанора Мелия ради уголовного преследования.