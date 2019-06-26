Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева в среду поздравила азербайджанский народ с Днем вооруженных сил.
Поздравление Мехрибан Алиевой опубликовано на ее официальной странице в Instagram.
«Дорогие соотечественники, дорогие военнослужащие и ветераны!
Сегодня мы отмечаем День Вооруженных сил Азербайджана. Это праздник воинской доблести, чести и мужества. В этот день мы воздаем дань героизму тех, кто, рискуя жизнью, защищает нашу Родину.
День Вооруженных сил — по-настоящему всенародный праздник. Армия — это опора нашей государственности, безопасности и стабильности. У военной мощи множество слагаемых. Но главная сила нашей армии —боевой дух и беззаветная любовь к Родине азербайджанских солдат и офицеров.
Дорогие наши воины! Мы гордимся вашей cамоотверженностью, отвагой и высочайшим профессионализмом. От всей души поздравляю вас с этим знаменательным днем», — говорится в поздравлении Первого вице-президента.
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Əziz həmvətənlər! Əziz hərbi qulluqçular və veteranlar! Bu gün biz Azərbaycan Silahlı Qüvvələri Gününü qeyd edirik. Bu, hərbi rəşadət, şərəf və igidlik bayramıdır. Bu gün biz həyatını riskə məruz qoyaraq Vətənimizi müdafiə edənlərin qəhrəmanlığına ehtiramımızı bildiririk. Silahlı Qüvvələr Günü əsl ümumxalq bayramıdır. Ordu bizim dövlətçiliyimizin, təhlükəsizliyin və sabitliyin dayağıdır. Dövlətin hərbi qüdrəti bir çox amillərlə şərtlənir. Lakin bizim ordumuzun əsas gücü Azərbaycanın əsgər və zabitlərinin döyüş ruhu və Vətənə hədsiz sevgisidir. Əziz hərbçilərimiz! Biz sizin mərdliyiniz, şücaətiniz və ən yüksək peşəkarlığınızla fəxr edirik. Bu əlamətdar bayram münasibətilə sizi ürəkdən təbrik edirəm. Дорогие соотечественники, Дорогие военнослужащие и ветераны! Сегодня мы отмечаем День Вооруженных сил Азербайджана. Это праздник воинской доблести, чести и мужества. В этот день мы воздаем дань героизму тех, кто, рискуя жизнью, защищает нашу Родину. День Вооруженных сил — по-настоящему всенародный праздник. Армия — это опора нашей государственности, безопасности и стабильности. У военной мощи множество слагаемых. Но главная сила нашей армии —боевой дух и беззаветная любовь к Родине азербайджанских солдат и офицеров. Дорогие наши воины! Мы гордимся вашей cамоотверженностью, отвагой и высочайшим профессионализмом. От всей души поздравляю вас с этим знаменательным днем.