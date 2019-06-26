Министерство оборонной промышленности Азербайджана продолжает развивать военно-техническое сотрудничество с Россией.

Об этом ТАСС сообщил заместитель министра оборонной промышленности страны Яхья Мусаев в ходе Международного военно-технического форума «Армия-2019».

«У нас с Россией есть несколько больших проектов, которые действуют до сих пор, например, с корпорацией «Тактическое ракетное вооружение». Это контракт надежный и обоюдно выгодный. Мы также производим по лицензии автомат Калашникова АК-74М и имеем большой задел в рамках этого соглашения. Есть ряд контрактов на запчасти и сервисное обслуживание», — проинформировал Мусаев.

По его словам, достаточно тесному сотрудничеству Москвы и Баку в значительной сфере способствует промышленная кооперация, заложенная в период существования Советского Союза, а также имеющаяся в Азербайджане производственная инфраструктура.

Мусаев отметил, что Азербайджан уделяет повышенное внимание организации собственного производства вооружений и военной техники. «Мы производим и свою оборонную продукцию, например, стрелковое оружие, которое мы экспортируем, так же, как и боеприпасы. Для оборонной промышленности, которая родилась относительно недавно, это существенный успех: мы даже поставляем оборонную продукцию некоторым странам-участникам Североатлантического альянса», — сообщил Мусаев.

Форум » Армия-2019″ проходит с 25 по 30 июня в подмосковной Кубинке.

Minval.az