Бывший президент Грузии Георгий Маргвелашвили вечером во вторник выступил на акции протеста перед зданием парламента в Тбилиси и выразил солидарность с ее участниками.

«Здесь на площади — правда и сила, здесь истинное желание светлого будущего Грузии. Очень важно, что вы стойко отстаиваете свои требования. Эта стойкость обязательно приведет к победе», — заявил Маргвелашвили, которого цитирует «Интерфакс».

Он с трибуны акции обратился к международным партнерам Грузии.

«Наши партнеры часто говорят, что Россия выигрывает идеологическую борьбу. Я им говорил, что холодную войну мы здесь воевали горячо. Тогда пролилась наша кровь. Сегодня я хочу сказать нашим партнерам, чтобы они пришли и посмотрели на новую Грузию и получили ответы — как воевать с российской «мягкой силой», — сказал экс-президент.

По его словам, «здесь грузинский народ показал, что Россия не сможет победить, показал, как нужно защищать свою гордость и национальность».

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