Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров, объявивший о намерении уйти в отставку, попросил прощения у жителей республики за свои возможные ошибки. Об этом во вторник, 25 июня, сообщает «Интерфакс».

«Всевышний нас всех рассудит, кто хороший, кто плохой. Если я совершил ошибку, прошу простить меня. Я простил всех, не держу зла», — сказал Евкуров на встрече с ингушскими старейшинами в Магасе.

Он призвал общественников и представителей совета тейпов остерегаться споров и конфликтов из-за его отставки, сберечь стабильность в регионе, прощать друг друга и способствовать консолидации общества.

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