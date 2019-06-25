На акцию протеста на проспекте Руставели в Тбилиси принесли баннер с изображением президента России Владимира Путина. Участники акции призвали всех пройтись ногами по баннеру.

Некоторое время назад на акции прозвучал гимн Грузии. Выступления продолжаются до сих пор.

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Бывший президент Грузии Георгий Маргвелашвили присоединился к акции протеста в Тбилиси.

Об этом передает Report. Отмечается, что число участников акции растет.

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Шестой день подряд длятся протесты в Тбилиси. Митингующие требуют отставки главы МВД Грузии Георгия Гахарии.

«Проспект Руставели перед зданием парламента перекрыт. Организаторы акции обосновали это тем, что число митингующих нарастает», — сообщает телеканал «Имеди».

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Двум участникам акции перед парламентом стало плохо. Одна из них участница голодовки — молодая девушка, второй — участник акции, 25-летний молодой человек.

Как сообщил находящийся на акции журналист Первого канала Грузии, их обоих поместили в машины скорой помощи и оказали медицинскую помощь на месте.

По словам врача, состояние парня стабильное, а девушку, участницу голодовки, поместили в стационар.

По существующей информации, у девушки упали показатели сахара в крови.

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В Тбилиси перед зданием грузинского парламента началась очередная акция протеста.

Как сообщает Report, объявлены требования продолжающейся уже шестой день акции.

Участники акции требуют отставки министра внутренних дел Георгия Гахария и освобождения всех задержанных в Тбилиси 20-21 июня митингующих.

Вокруг парламента также собрались лидеры оппозиционного объединения «Сила в единстве». Они выразили протест решению Генпрокуратуры в связи с арестом депутата от партии «Единое национальное движение» Ника Мелия.

На территорию привлечены сотрудники полиции и машины скорой помощи.

Minval.az