На акцию протеста на проспекте Руставели в Тбилиси принесли баннер с изображением президента России Владимира Путина. Участники акции призвали всех пройтись ногами по баннеру.

Некоторое время назад на акции прозвучал гимн Грузии. Выступления продолжаются до сих пор.