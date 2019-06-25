На акцию протеста на проспекте Руставели в Тбилиси принесли баннер с изображением президента России Владимира Путина. Участники акции призвали всех пройтись ногами по баннеру.
Некоторое время назад на акции прозвучал гимн Грузии. Выступления продолжаются до сих пор.
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Бывший президент Грузии Георгий Маргвелашвили присоединился к акции протеста в Тбилиси.
Об этом передает Report. Отмечается, что число участников акции растет.
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Шестой день подряд длятся протесты в Тбилиси. Митингующие требуют отставки главы МВД Грузии Георгия Гахарии.
«Проспект Руставели перед зданием парламента перекрыт. Организаторы акции обосновали это тем, что число митингующих нарастает», — сообщает телеканал «Имеди».
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Двум участникам акции перед парламентом стало плохо. Одна из них участница голодовки — молодая девушка, второй — участник акции, 25-летний молодой человек.
Как сообщил находящийся на акции журналист Первого канала Грузии, их обоих поместили в машины скорой помощи и оказали медицинскую помощь на месте.
По словам врача, состояние парня стабильное, а девушку, участницу голодовки, поместили в стационар.
По существующей информации, у девушки упали показатели сахара в крови.
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В Тбилиси перед зданием грузинского парламента началась очередная акция протеста.
Как сообщает Report, объявлены требования продолжающейся уже шестой день акции.
Участники акции требуют отставки министра внутренних дел Георгия Гахария и освобождения всех задержанных в Тбилиси 20-21 июня митингующих.
Вокруг парламента также собрались лидеры оппозиционного объединения «Сила в единстве». Они выразили протест решению Генпрокуратуры в связи с арестом депутата от партии «Единое национальное движение» Ника Мелия.
На территорию привлечены сотрудники полиции и машины скорой помощи.