Новый председатель парламента Грузии Арчил Талаквадзе считает, что действия полиции и министра внутренних дел Георгия Гахария при разгоне в ночь на 21 июня агрессивно настроенных участников акции оппозиции были адекватными ситуации.

«Совершенно очевидно, что эскалацию ситуации у парламента вызвали призывы некоторых оппозиционных политиков идти на штурм парламента. В парламенте мы не можем дать правовую оценку этим призывам. Это сделают соответствующие органы, но, если встанет вопрос лишения кого-либо из оппозиционных депутатов неприкосновенности, мы рассмотрим этот вопрос», — цитирует «Интерфакс» Талаквадзе.

Minval.az