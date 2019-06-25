Акции протеста проходят во вторник в Ереване в связи с решением Апелляционного суда Армении об аресте бывшего президента страны Роберта Кочаряна, сообщает корреспондент «Интерфакса».

На улицу вышли сторонники экс-главы государства, а также члены организации «Вето», которая выступает против деятельности в Армении фонда Сороса.

Одна из акций проходит у здания Службы национальной безопасности, где находится уголовно-исполнительное учреждение «Ереван-Центр», куда должен быть доставлен Кочарян.

В офисе команды адвокатов журналистам сообщили, что решение Апелляционного суда будет обжаловано в Кассационном суде.

«Изначально принцип справедливого судебного разбирательства был нарушен, адвокатам Кочаряна не разрешили представить свою позицию», — отметили юристы.

Minval.az