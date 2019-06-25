Новым председателем парламента Грузии стал Арчил Талаквадзе — представитель правящей партии «Грузинская мечта».

«За» его кандидатуру на сегодняшнем заседании проголосовали 94 депутата, ни один не высказался «против». Регистрацию прошел 101 депутат. Оппозиционные фракции «Национальное движение» и «Европейская Грузия» бойкотировали голосование, сообщает «Новости-Грузия».

До голосования Талаквадзе поблагодарил коллег за поддержку и доверие. «Для меня большая ответственность стать председателем парламента Грузии и руководить конституционным органом», — сказал Талаквадзе.

Арчилу Талаквадзе 36 лет. Он уроженец города Озургети.

В 2006 году закончил Тбилисский Государственный медицинский университет. В 2010 году — Грузинский институт общественых дел (GIPA). Работал в компании Американского агентства по развитию (USAID) в 2006-2007 и в 2011-2012 годах. Кроме того, с 2007 по 2009 работал в офисе Народного защитника Грузии.

С 2012 по 2014 был заместителем министра по исполнению наказаний. Затем два года занимал пост заместителя министра внутренних дел Грузиии. Прошел в парламент на выборах в 2016 году и до последнего времени занимал пост председателя парламентского большинства.

Арчил Талаквадзе женат, в семье двое детей. С 2017 года он является почетным президентом регбийного клуба «Арцивеби» и раллийного клуба «Mia Force».

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