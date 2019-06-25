ЗАО «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) не планирует увеличения числа полетов в грузинском направлении в связи с временным прекращением с 8 июля авиасообщения между Россией и Грузией, сообщил агентству «Интерфакс-Азербайджан» глава пресс-службы общества Паша Кесаманский.

«В настоящее время авиакомпании AZAL и Buta Airways, входящие в структуру ЗАО «AZAL», выполняют рейсы в шесть российских городов — Москву, Санкт-Петербург, Казань, Уфу, Астрахань, Минеральные Воды и в два города Грузии — Тбилиси и Батуми. Эти авиакомпании уже запланировали свое расписание до конца летнего периода и на данный момент не планируют вносить в него корректировки», — сообщил Кесаманский.

Minval.az